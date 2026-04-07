“Le università telematiche sono il principale motore di crescita del sistema universitario italiano. In sei anni hanno raggiunto +158,6% iscritti (quota sul totale studenti: da circa 7% a 15%). Sono quindi passate da fenomeno marginale a componente strutturale del sistema”. È quanto emerge dal Rapporto Anvur 2026 sul sistema della formazione superiore e della ricerca. “La scelta non dipende dalla mancanza di università tradizionali: quasi quattro studenti su cinque avrebbero un ateneo in presenza entro 60 minuti. Le motivazioni principali sono: lavoro e conciliazione studio-vita, flessibilità organizzativa, costi e accessibilità. Le telematiche rispondono quindi a domanda ‘non tradizionale’, soprattutto di studenti lavoratori o adulti. Ruolo nel sistema universitario: le telematiche ampliano l’accesso all’università e intercettano nuovi pubblici”, si legge ancora nel report che evidenzia una “trasformazione strutturale” in quanto “le università telematiche sono indispensabili per la crescita del sistema”.