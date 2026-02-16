Migliori MBA 2026, classifica Financial Times: ci sono Escp e Polimi

FT prende in esame le scuole che offrono master a tempo pieno, intervistando ex alunni che hanno completato il corso di studi da tre anni (e che hanno finito nel 2022). La classifica si basa su oltre 20 criteri: 8 (che pesano il 56% del punteggio finale) sono legati alle risposte degli studenti, 12 ai dati forniti dalle stesse scuole (34% del punteggio finale) e il resto è composto dal ranking della ricerca.