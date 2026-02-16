Migliori MBA 2026, classifica Financial Times: ci sono Escp e Polimi

Business school, Escp e Polimi fra le migliori al mondo. La classifica del Financial TimesEconomia
Secondo il quotidiano britannico Finantial Times, l’Escp (che ha un campus a Torino) e il Politecnico di Milano rientrano tra le prime 100 università nella classifica che valuta le migliori business school al mondo (MBA). Fuori dal ranking la Sda dell’università Bocconi che lo scorso anno aveva raggiunto la quarta posizione. Ecco perché.
La Top 30 dei migliori MBA nel mondo del 2026
Questi i primi 30 master MBA della classifica, considerando che ci sono diversi pari merito:
1. MIT Sloan School of Management (Stati Uniti)
2. Insead (Francia)
3. University of Pennsylvania: Wharton - (Stati Uniti)
4. IESE Business School (Spagna) e London Business School (Regno Unito)
5. HEC Paris (Francia)
6. Esade Business School – (Spagna)
7. Ceibs (Cina)
8. UC Berkeley: Haas - (Stati Uniti)
9. Harvard Business School (Stati Uniti)
10. Northwestern University, Kellogg School of Management (Stati Uniti)
11. Nanyang Business School, NTU Singapore (Singapore) e Indian School of Business (India)
12. Peking University: Guanghua (Cina)
13. Cornell University: Johnson (Stati Uniti)
14. Duke University's Fuqua School of Business (Stati Uniti)
15. Yale School of Management (Stati Uniti)
16. University of Cambridge: Judge (Regno Unito)
17. University of Virginia: Darden (Stati Uniti)
18. University of Chicago: Booth (Stati Uniti)
19. IE Business School (Spagna)
20. ESCP Business School (Francia)
21. New York University: Stern (Stati Uniti)
22. HKUST Business School (Hong Kong)
23. Essec Business School (Francia)
24. Dartmouth College: Tuck (Stati Uniti)
25. University of Oxford: Saïd (Regno Unito) e Indian Institute of Management Ahmedabad (India)
26. National University of Singapore Business School (Singapore)
27. Fudan University School of Management (Cina) e IMD — International Institute for Management Development (Svizzera)
Come viene stilata la classifica
FT prende in esame le scuole che offrono master a tempo pieno, intervistando ex alunni che hanno completato il corso di studi da tre anni (e che hanno finito nel 2022). La classifica si basa su oltre 20 criteri: 8 (che pesano il 56% del punteggio finale) sono legati alle risposte degli studenti, 12 ai dati forniti dalle stesse scuole (34% del punteggio finale) e il resto è composto dal ranking della ricerca.
Classifica generale, dominio USA
Nello specifico, la classifica sulle migliori MBA al mondo vede per il 2026 una prevalenza di università americane: dalla California alla Pennsylvania i campus a stelle e strisce occupano 39 delle 100 posizioni totali.
Il piazzamento degli atenei europei
Nell'elenco seguono i 14 atenei britannici, mentre per quanto riguarda la rappresentanza nell'Unione Europea si contano singole eccellenze: sette università francesi, di cui sei nella Top 50, poi Spagna e Germania, rispettivamente con quattro scuole.
SDA Bocconi fuori dal ranking
A determinare l’assenza della SDA Bocconi nel ranking è stato un motivo tecnico, legato alla soglia di risposte al questionario degli alunni. Sta di fatto che quest’anno l’Italia compare solo due volte in classifica: il campus torinese dell’École supérieure de commerce de Paris (Escp) sale dal ventottesimo al ventiduesimo posto. Mentre il Polimi School of Management occupa la novantesima posizione.
I risultati sui parametri specifici
Non solo il giudizio degli alunni: per la realizzazione della classifica, il Financial Times valuta come detto diversi parametri, dalla sostenibilità al rapporto tra retta e formazione offerta. Va poi considerato il fattore relativo agli sbocchi occupazionali: secondo il quotidiano britannico la totalità degli alunni MBA trova un impiego a tre mesi dal conseguimento del titolo accademico.
In quali parametri brilla l’Escp
Se nel ranking “generico” l’Escp si piazza in 22esima posizione, eccelle nei criteri specifici, a partire dall’esperienza nei corsi internazionali (International course experience rank) dove è al comando. Sul fronte dell’insegnamento Environmental, Social, Governance (Esg) e net zero, l’ateneo con un campus nel capoluogo piemontese è quarto, un gradino sopra al rapporto qualità-prezzo.
Laulusa (Escp): “Riflette il nostro impegno di lunga durata”
Soddisfazione per la classifica FT è stata espressa Léon Laulusa, Executive president della Business School che oltre a Parigi e Torino dispone di diverse sedi in Europa, da Berlino a Londra e Madrid. “Riflette il nostro impegno di lunga data verso l’eccellenza accademica, la collaborazione internazionale e la leadership responsabile”, afferma a Il Sole 24 Ore il decano.
Il Polimi torna nella Top 100
La classifica 2026 del Financial Times “premia” anche la business school del Politecnico di Milano che ritorna tra le prime cento posizioni dopo un digiuno durato un anno. E lo fa superando il piazzamento del 2024 quando si fermò al 97esimo posto.
Polimi promossa per sostenibilità e giudizio studenti
Per quanto riguarda i parametri specifici, il master di settore dell’ateneo milanese si distingue per gli insegnamenti sulla sostenibilità e per la soddisfazione espressa dagli studenti: la valutazione in questo caso è di 8,5 su 10.
