I migliori Mba al mondo secondo il Financial Times: Sda Bocconi terza

Il master dell’università milanese festeggia i cinquant’anni dalla sua istituzione conquistando il podio nel ranking dei migliori corsi in “Business administration”. Oltre che per il ritorno dell’investimento e la qualità dei docenti, l'ateneo è stato premiato per la diversità culturale e la sostenibilità ambientale. Stefano Caselli, dean di Sda Bocconi: “Riconoscimento importante per le università italiane ed europee dopo anni di egemonia Usa-Uk”. Bene anche la business school del Politecnico di Milano