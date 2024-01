Harvard, si dimette la presidente Claudine Gay: “Attacchi e minacce”

Le dimissioni

Claudine Gay ha annunciato le dimissioni con una lettera. “È con molta emozione ma con un grande amore per Harvard che scrivo per informarvi che mi dimetto", ha scritto la 53enne, figlia di immigrati haitiani. Ha aggiunto che “è stato spaventoso esser stata oggetto di attacchi personali e minacce alimentate dal razzismo". Alan Garber, medico ed economista, servirà al suo posto come presidente pro-tempore in attesa che sia individuato il successore. Gay è la seconda leader di un ateneo Ivy League a gettare la spugna nelle ultime settimane. A dicembre era stata costretta alle dimissioni la collega della University of Pennsylvania Elizabeth Magill, co-protagonista con Gay e con Sally Kornbluth del Mit di una disastrosa audizione al Congresso in cui le tre rettrici erano sembrate condonare episodi di antisemitismo e minacce agli studenti ebrei. Kornbluth è ancora in sella. Le dimissioni di Gay pongono fine al più breve mandato nella plurisecolare storia di Harvard, ha sottolineato il giornale studentesco Harvard Crimson.