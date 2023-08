Harvard, docente italiana fa causa per 25 milioni all'Università

Francesca Gino, l’insegnante italo-americana di Harvard accusata di aver falsificato i dati di alcuni suoi studi, ha deciso di fare causa per 25 milioni di dollari alla Harvard Business School di Cambridge. A dichiararlo è la stessa docente, originaria di Tione in Trentino, che ha dichiarato di non aver “mai, mai falsificato dati né avuto comportamenti scorretti di alcun tipo”. Gino, autrice di oltre 130 articoli accademici e inserita tra i migliori professori di business under 40 al mondo, è attualmente sospesa in via cautelare dall’ateneo.