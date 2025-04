Papa Francesco, il tributo dei fedeli da ogni parte del mondo. FOTO

In tutti gli angoli del globo si continua a piangere la morte di Bergoglio, morto il 21 aprile all'età di 88 anni. In alcune metropoli si sono organizzate cerimone di massa, in altre il ricordo è più raccolto, mentre in altre ancora sono state le istituzioni a fare le cose in grande, illuminando (o spegnendo) alcuni dei loro monumenti più simbolici