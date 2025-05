Giornata senza tabacco, fumo colpevole di 9 tumori al polmone su 10

Nel 2021 il consumo di tabacco ha causato l'11% dei decessi totali (pari a 7,2 milioni di morti). Non solo: il fumo di sigaretta è fortemente associato anche a tumori del cavo orale e gola, esofago, pancreas, colon, vescica, prostata, rene, seno, ovaie e di alcuni tipi di leucemie e a malattie cardio-cerebrovascolari. I numeri diffusi dalla Fondazione Airc in occasione della Giornata mondiale senza tabacco

Il fumo continua a uccidere. L'anno scorso in Italia sono state stimate circa 44.831 nuove diagnosi di cancro al polmone, e oggi sappiamo che responsabile di 8-9 tumori del polmone su 10 è il fumo di sigaretta: lo ricorda la Fondazione Airc in occasione della Giornata mondiale senza tabacco. L'americano Institute for Health Metrics and Evaluation, nell'ambito del Global Burden of Disease Study - spiega la Fondazione - ha calcolato che, nel 2021 in tutto il mondo, il consumo di tabacco ha causato l'11% dei decessi totali (pari a 7,2 milioni di morti). Non solo: il fumo di sigaretta è fortemente associato anche a tumori del cavo orale e gola, esofago, pancreas, colon, vescica, prostata, rene, seno, ovaie e di alcuni tipi di leucemie e a malattie cardio-cerebrovascolari. Fondazione Airc, oltre a promuovere attività di informazione e sensibilizzazione sui danni del fumo, sostiene con continuità la migliore ricerca sul tumore del polmone: solo quest'anno ha investito quasi 9 milioni di euro per progetti di ricerca e borse di studio con l'obiettivo di comprendere meglio le caratteristiche biologiche della malattia, di diagnosticarla sempre più precocemente e di curarla con maggiore sicurezza ed efficacia.

Allarme tra le nuove generazioni

Ed è allarme fumo tra le nuove generazioni. Un'epidemia che "ha cambiato pelle" con l'arrivo di "sigarette elettroniche e prodotti da tabacco riscaldato". In occasione della Giornata mondiale senza tabacco Fondazione Airc ha tracciato un bilancio dei risultati raggiunti dalla 'Convenzione Quadro' dell'Oms per la lotta al tabagismo varata nel 2005 e che ha coinvolto 183 Paesi in un impegno globale per disincentivare l'abitudine al fumo. Due decenni dopo, i dati ci dicono che il numero dei fumatori è diminuito: nel 2005 fumava (o, più in generale, consumava tabacco) il 29% della popolazione mondiale con più di 15 anni, oggi siamo al 20%, ma ancora ben oltre il miliardo di persone. A fronte di questo, però, complice l'ingresso sul mercato di una moltitudine di nuovi prodotti, l'epidemia da tabacco e nicotina ha cambiato faccia e si è rinvigorita, rileva l'Airc.