L'azienda ha annunciato il ritiro volontario di alcuni prodotti in diversi Paesi europei. La misura è stata adottata a titolo precauzionale dopo la scoperta di un problema di qualità in un ingrediente. In Italia è attiva una linea di assistenza dedicata ai consumatori

Il gruppo svizzero spiega di aver avviato controlli approfonditi sugli oli di acido arachidonico e sulle relative miscele utilizzate nella produzione dei prodotti per l’infanzia potenzialmente interessati. Secondo quanto precisato dall’azienda, la decisione rientra in una misura puramente cautelativa, poiché al momento non è stato confermato alcun caso di malattia correlato al consumo dei prodotti richiamati.

Nestlé ha annunciato il ritiro volontario e precauzionale di alcuni lotti di latte per neonati in diversi Paesi europei, tra cui Germania, Austria, Danimarca, Italia e Svezia, dopo aver individuato un problema di qualità legato a un ingrediente fornito da uno dei suoi principali partner.

La decisione, spiega l’azienda, arriva in applicazione del principio di precauzione ed è legata a una potenziale deviazione microbiologica riscontrata in un ingrediente utilizzato nella composizione dei prodotti per l’infanzia. Si tratta di un’estensione delle misure già adottate nel dicembre 2025, quando erano stati richiamati due lotti in Italia e altri prodotti in diversi Paesi europei.

Sui siti web locali dei Paesi coinvolti, Nestlé ha pubblicato le immagini con i numeri dei lotti interessati, commercializzati con denominazioni diverse a seconda del mercato. In Italia, Nestlé Italiana ha avviato il richiamo volontario in collaborazione con le autorità competenti, rendendo disponibile l’elenco dei lotti coinvolti e invitando i consumatori a non consumare i prodotti, nonostante l’assenza di segnalazioni di disturbi ( QUI L'ELENCO COMPLETO ).

Ritirati oltre 800 prodotti

Secondo quanto riportato dal Corriere del Ticino, i controlli effettuati dalle autorità austriache hanno rilevato piccole quantità di cereulide in due lotti. La sostanza è una tossina responsabile di intossicazioni alimentari caratterizzate da nausea e vomito, ma il ministero della Salute austriaco ha chiarito che le concentrazioni riscontrate sono talmente basse da non rappresentare un pericolo per la salute.

Sempre secondo le autorità austriache, il richiamo riguarderebbe oltre 800 prodotti provenienti da più di dieci stabilimenti nel mondo. L’origine del problema sarebbe riconducibile a un difetto tecnico di pulizia in un’azienda fornitrice, che avrebbe causato la contaminazione di un ingrediente nel mese di dicembre. Nestlé ha fornito indicazioni per la restituzione dei prodotti e il rimborso, oltre a una linea di assistenza dedicata ai consumatori. In Italia il servizio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22 al numero verde 800 434 434 (QUI I PRODOTTI RITIRATI IN ITALIA).