Il Bisfenolo A è un composto chimico utilizzato dagli anni Sessanta per produrre plastiche rigide, policarbonato e resine epossidiche. È stato impiegato in: bottiglie riutilizzabili e contenitori per alimenti; rivestimenti interni delle lattine; dispositivi medici e componenti elettronici; carta termica degli scontrini. La sua criticità deriva dalla capacità di agire come interferente endocrino, cioè una sostanza in grado di imitare gli ormoni naturali.