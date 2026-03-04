Lo squilibrio si riflette anche sull'uso delle nuove terapie farmacologiche e sull'approvazione dei Percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (Pdta) regionali. In assenza di una diagnosi di diabete, i nuovi farmaci anti-obesità, i cosiddetti agonisti del recettore Glp-1, sono a carico dei pazienti. Considerato che il costo si aggira intorno ai 300 euro al mese, l'accesso è più probabile in presenza di redditi più alti. Mentre sono solo sei le Regioni italiane che hanno approvato i Pdta, strumenti che garantiscono ai pazienti con obesità di ricevere le stesse cure di qualità in tutta la Regione: tre sono al Nord (Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna), solo una al Centro (il Lazio) e due al Sud (Campania e Sicilia).

Leggi anche: Obesità riconosciuta come malattia, il ddl è legge