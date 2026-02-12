Tumore al colon-retto, quali sono i sintomi da non sottovalutare

Quali sono i campanelli d’allarme da non sottovalutare? “Diarrea frequente e perdurante, perdite di sangue (rosso vivo, insieme alle feci o meno), dolori addominali continui e che persistono per lunghi periodi e anemia”, ha riferito Antonino Spinelli, responsabile della Chirurgia del colon-retto all'Istituto Clinico Humanitas di Milano. “Non c'è motivo di andare nel panico se si presentano questi disturbi che potrebbero anche segnalare la presenza di altre patologie meno gravi e più diffuse, il punto importante è che non sottovalutare i “campanelli d'allarme” può salvare la vita”, ha aggiunto.

©IPA/Fotogramma