“Il cancro al seno è il tumore più comune tra le donne in tutto il mondo. Quasi 1 caso di cancro su 4, tra quelli diagnosticati a livello globale tra le donne nel 2023, era al seno”, hanno sottolineato i ricercatori. Il quadro però cambia in modo significativo se si osservano separatamente le diverse aree del pianeta. Nei Paesi ad alto reddito i nuovi casi sono rimasti sostanzialmente stabili, mentre nei Paesi a basso reddito l’incidenza è più che raddoppiata.

Lo stesso andamento si osserva per la mortalità: nei Paesi ad alto reddito è diminuita di quasi il 40%, mentre in quelli a basso reddito è raddoppiata. Nello specifico, nel 2023 il 73% dei casi (1,67 milioni) si è verificato nei Paesi ad alto e medio reddito, mentre il 39% dei decessi, pari a circa 300mila, si è concentrato nei Paesi a basso e medio reddito.

Queste tendenze, secondo lo studio, porteranno i casi di tumore al seno a crescere di circa il 30% fino al 2025, raggiungendo i 3,56 milioni di casi annui.

Medico - ©IPA/Fotogramma