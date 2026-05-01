Perché è stato ritirato lo studio di Barbacid sul tumore al pancreas

Nello specifico, ecco la sintesi dell’analisi, come pubblicata da PNAS:

“L’adenocarcinoma duttale pancreatico (PDAC) ha uno dei tassi di sopravvivenza più bassi tra tutti i tumori. Studi recenti che utilizzano inibitori di RAS hanno aperto la strada a terapie più efficaci, anche se il loro beneficio resta limitato soprattutto a causa della rapida comparsa di resistenze tumorali. In questo lavoro dimostriamo che l’ablazione genetica di tre nodi indipendenti coinvolti nelle vie di segnalazione di KRAS—uno a valle (RAF1), uno a monte (EGFR) e uno “ortogonale” (STAT3)—porta alla regressione completa e permanente di tumori ortotopici di PDAC indotti da mutazioni KRAS/TP53. Allo stesso modo, una combinazione di inibitori selettivi di KRAS (RMC-6236/daraxonrasib), della famiglia EGFR (afatinib) e di STAT3 (SD36) ha indotto la regressione completa di tumori ortotopici di PDAC, senza evidenza di resistenza tumorale per oltre 200 giorni dopo il trattamento. Questa terapia combinata ha inoltre causato una regressione significativa sia in tumori di topi geneticamente modificati sia in xenotrapianti derivati da pazienti (PDX), senza recidive tumorali. È importante sottolineare che il trattamento è stato ben tollerato. In sintesi, questi risultati dovrebbero guidare lo sviluppo di nuovi studi clinici che potrebbero portare benefici ai pazienti affetti da PDAC”.