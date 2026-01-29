Il trattamento

La ricerca ha evidenziato non solo l'efficacia del trattamento, ma anche una significativa riduzione degli effetti collaterali, con una durata dell'eliminazione delle cellule tumorali mai osservata prima. "Per la prima volta abbiamo ottenuto una risposta completa, duratura e a bassa tossicità contro il cancro al pancreas in modelli sperimentali", ha spiegato Barbacid durante la conferenza stampa insieme alla coautrice Carmen Guerra e ai primi autori Vasiliki Liaki e Sara Barrambana. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Pnas.

Il trattamento sperimentato combina tre farmaci mirati a bloccare i processi fondamentali che permettono alle cellule tumorali di proliferare: due inibitori diretti contro le proteine Egfr e Stat3, e un terzo contro l'oncogene Kras, considerato il principale motore del tumore pancreatico.

Barbacid ha però chiarito che, nonostante i risultati senza precedenti, non esistono ancora le condizioni per avviare studi clinici sull’uomo con questa tripla terapia