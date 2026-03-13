Salute, bere acqua calda al mattino fa bene? Cosa c'è di vero

Recentemente si è diffusa sui social una nuova tendenza salutista che consiglia di bere acqua tiepida prima di colazione per “favorire la digestione, eliminare il gonfiore con proprietà lassative, migliorare la pelle e disintossicare l'organismo”. Quali sono i reali benefici di questa abitudine? Vediamoli insieme

Un bicchiere d'acqua calda al mattino offre davvero benefici per la salute? Recentemente si è diffusa sui social una nuova tendenza salutista che consiglia di bere acqua tiepida prima di colazione per “favorire la digestione, eliminare il gonfiore con proprietà lassative, migliorare la pelle e disintossicare l'organismo”. Ma è davvero così? Quali sono i reali benefici di questa abitudine? Vediamoli insieme

I vantaggi dell'acqua tipieda al mattino

L'abitudine di bere un bicchiere d'acqua calda o tiepida prima di colazione consente di avere, prima di tutto, una buona idratazione. “La notte è il momento più lungo in cui si digiuna, anche di acqua, ma di notte comunque si perdono liquidi, quindi, bere al mattino aiuta a ripristinare l'equilibrio idrico”, spiega Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e supervisore scientifica per Fondazione Veronesi, citata dal Corriere della Sera. Questa pratica “fa bene in estate perché si suda di più e fa bene in inverno perché lo stimolo della sete è minore”. Idratazione significa ovviamente anche pelle migliore, perché “l'acqua aiuta a ridurre la secchezza”, ma ciò “non dipende dal berla tiepida e prima di colazione, quanto dalla migliore idratazione che ne deriva”.

Le altre proprietà

Quanto invece alle proprietà lassative di cui si parla sui social, secondo Dogliotti, “assumere acqua aiuta a rendere le feci più morbide” ma “l'effetto non è immediato” e “si nota nei giorni successivi”. Si tratta più di “una conseguenza del fatto che ci si idrata meglio”. Per l'esperta, citata dal Corriere, "il metabolismo non si attiva grazie alla temperatura della bevanda" ma "bere acqua a digiuno in genere esercita un'azione sulla dilatazione dello stomaco e potrebbe attenuare il senso di fame" e questo succede "in genere prima di consumare i pasti". E sulle funzioni "disintossicanti", Dogliotti chiarisce che "il mezzo acquoso sicuramente aiuta, ma l'importante è avere la giusta misura". Ma quanti litri dobbiamo bere al giorno? Secondo la biologa, "il colore chiaro delle urine solitamente corrisponde ad un giusto introito idrico", ma serve prestare attenzione "quando sono spesso trasparenti" perché "rischiamo di eliminare troppi sali minerali".