Digiuno intermittente, gli effetti cambiano con l'età. Lo studio

Gli effetti del digiuno intermittente non sono uguali per tutti e l’età può influenzare in modo significativo benefici e possibili rischi. È quanto emerso da una nuova metanalisi pubblicata su Nutrients , che ha analizzato gli effetti di diversi schemi di digiuno intermittente su giovani adulti, adulti di mezza età e persone più anziane. I risultati suggeriscono che questa pratica può favorire la perdita di peso, ma che le risposte dell'organismo variano a seconda della fase della vita, con possibili differenze anche per quanto riguarda gli effetti su massa muscolare, colesterolo e altri parametri metabolici.

Gli schemi analizzati nello studio



La metanalisi, condotta da un team di scienziati cinesi, ha preso in considerazione due modalità di digiuno intermittente: l’alimentazione a tempo limitato e il digiuno 5:2. Nel primo caso i pasti vengono concentrati in una determinata finestra oraria, per esempio otto ore, mentre nelle restanti sedici si digiuna. Nel secondo caso si mangia normalmente per cinque giorni alla settimana e si riduce in modo marcato l’apporto calorico negli altri due. I partecipanti sono stati divisi in tre gruppi: giovani adulti tra 18 e 30 anni, adulti tra 30 e 44 anni e persone dai 45 anni in su.



Massa muscolare, i possibili effetti da monitorare



Uno degli aspetti più delicati riguarda la perdita di massa muscolare. In molti gruppi esaminati, infatti, una parte dei chili persi non era composta solo da grasso, ma anche da massa magra. È una conseguenza possibile anche in altre diete, soprattutto quando il dimagrimento è rapido, ma può essere più problematica per le persone anziane: la riduzione del muscolo può favorire sarcopenia, fragilità fisica e alterazioni metaboliche. Il calo della massa muscolare è stato osservato sia con l’alimentazione a tempo limitato sia con la restrizione energetica intermittente. Ha riguardato anche gli under 30, seppure in misura meno rilevante rispetto alla fascia tra 30 e 45 anni. Nei più giovani, però, una perdita di questo tipo tende a essere meno rischiosa e più facilmente recuperabile. Dalla metanalisi emerge anche un’indicazione utile: chi associava il digiuno intermittente ad allenamenti aerobici o di resistenza riusciva a perdere grasso mantenendo meglio la massa magra. Per questo gli autori della ricerca raccomandano di curare l’apporto proteico e di praticare attività con i pesi, così da aiutare i muscoli a resistere durante la riduzione calorica.



Possibile aumento del colesterolo LDL



I ricercatori segnalano anche un aumento del colesterolo LDL (il cosiddetto colesterolo “cattivo”) in tutte le fasce d’età. Il dato va letto con cautela, perché precedenti studi avevano invece indicato una possibile riduzione dell’LDL con il digiuno intermittente. Proprio per questo restano importanti controlli regolari, soprattutto per tutelare la salute cardiovascolare. Negli anziani è stata osservata anche una riduzione dei trigliceridi e della pressione sistolica. Nei più giovani, invece, l’aumento del colesterolo LDL è risultato più marcato, ma è stato rilevato anche un miglioramento glicemico. Il gruppo tra i 30 e i 44 anni ha mostrato le risposte meno evidenti. In questa fascia d’età la riduzione della massa grassa non è risultata significativa e non sono stati osservati miglioramenti importanti nei parametri cardiometabolici, come glicemia, insulina, lipidi o pressione. Secondo gli autori, il digiuno intermittente può dunque essere uno strumento utile per la gestione del peso, ma non va considerato una soluzione adatta a tutti. La personalizzazione resta centrale e, soprattutto in presenza di patologie o comorbilità, è fondamentale valutare questo approccio con uno specialista.