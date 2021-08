Il 13 agosto è la giornata internazionale dei mancini

Da Carlo Magno a Giulio Cesare, passando per Leonardo da Vinci, Albert Einstein e Wolfgang Amadeus Mozart, di mancini ne è piena la storia. Ma se i retaggi culturali che per secoli hanno considerato l'uso predominante della mano sinistra come un difetto da correggere possono essere ormai considerati un “brutto” ricordo del passato, i mancini anche al giorno d’oggi si ritrovano quotidianamente a doversi destreggiare in disposizioni di case, uffici e utensili progettati per il confort dei destrorsi.

È proprio a loro che è dedicato il 13 agosto, giorno in cui si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei mancini.

Istituita nel 1992 dal Left Handers Club, nel Regno Unito, è un evento annuale lanciato con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui vantaggi e gli svantaggi del mancinismo, che interessa ad oggi circa il 10% della popolazione mondiale.