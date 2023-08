4/11 ©IPA/Fotogramma

Sempre in ambito motori, c'è da ricordare Ayrton Senna, una delle figure più rappresentative e iconiche della Formula 1 e dell'automobilismo in generale. Il pilota brasiliano detiene il record di vittorie sulla prestigiosa pista di Monte Carlo: sei, di cui cinque consecutive fra il 1989 e il 1993. È morto tragicamente per le ferite riportate in un incidente avvenuto nel circuito di Imola durante il Gran Premio di San Marino del 1994