Il 13 agosto è il giorno della "riscossa" per i mancini: si celebra in questa data la giornata internazionale a loro dedicata, per celebrare una particolarità che è associata alla creatività e all'estro. E non è quindi un caso che sono molti nel mondo dello spettacolo a usare la mano sinistra. Ecco i più famosi

Giornata internazionale dei mancini, i piedi sinistri magici del calcio. FOTO