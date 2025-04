Harry Potter, Tom Felton nella nuova serie (ma non come Draco Malfoy)

L’attore britannico, 37 anni, è entrato a far parte della squadra del nuovo adattamento tv dedicato all'universo nato dalla penna di J.K. Rowling. Conosciuto per aver dato volto all’odioso Draco Malfoy nella saga cinematografica originale, Felton non tornerà davanti alla macchina da presa, ma sarà parte integrante del team creativo che darà vita a questo ambizioso reboot. Un ritorno, il suo, che si carica di valore simbolico e che crea un ponte tra la saga che fu e la nuova visione pensata per il piccolo schermo

La nuova serie televisiva di Harry Potter prodotta da HBO accoglie un nome che i fan della saga cinematografica originale ben conoscono: quello di Tom Felton.



L’attore britannico, 37 anni, è entrato ufficialmente a far parte della squadra del nuovo adattamento televisivo dedicato all'universo incantato nato dalla penna di J.K. Rowling. Conosciuto per aver dato volto all’odioso Draco Malfoy nell’epopea cinematografica originale, Felton non tornerà davanti alla macchina da presa, ma sarà parte integrante del team creativo che darà vita a questo ambizioso reboot. Un ritorno, il suo, che si carica di valore simbolico e che crea un ponte tra la saga che fu e la nuova visione pensata per il piccolo schermo.

La serie tv ispirata ai romanzi di J.K. Rowling rappresenterà una riscrittura completa dell’arco narrativo conosciuto al cinema, promettendo maggiore aderenza alle pagine originali della scrittrice inglese e un rinnovato sguardo sui personaggi e sulle loro storie.

La scelta di non coinvolgere il cast originale è stata chiara e netta, ma la presenza di Tom Felton, sebbene dietro le quinte, offre una sottile continuità emotiva e un richiamo per i fan storici della saga.

La produzione, secondo quanto riferito da fonti vicine al progetto, ha trovato in Felton una figura ideale per accompagnare questo passaggio generazionale. Il suo ruolo sarà interno alla macchina produttiva e, pur non comparendo davanti alla cinepresa, contribuirà a plasmare la nuova estetica e l’identità della serie, le cui riprese prenderanno il via quest’estate.