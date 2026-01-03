Jovanotti ci porta a New York, città che occupa un posto speciale nel suo cuore e che ha ispirato alcune delle sue canzoni più amate, in uno speciale alla scoperta dell’anima musicale della metropoli, raccontando il legame profondo che lo unisce a questo luogo magico e svelando il “making of” del suo ultimo album NIUIORCHERUBINI. In prima visione su Sky Uno e Sky Documentaries il 12 gennaio alle 21.15, su Sky Arte il 14 gennaio alle 20.15, in streaming solo su NOW e disponibile On Demand

Jovanotti ci porta a New York, città che da sempre occupa un posto speciale nel suo cuore e che ha ispirato alcune delle sue canzoni più amate, in uno speciale unico alla scoperta dell’anima musicale della metropoli che non dorme mai, raccontando il legame profondo che lo unisce a questo luogo magico e svelando il “making of” del suo ultimo album NIUIORCHERUBINI , nato in soli sei giorni di creatività travolgente. Il documentario JOVAYORK – La musica dell’anima sarà in prima visione su Sky Uno e Sky Documentaries il 12 gennaio alle 21.15, su Sky Arte il 14 gennaio alle 20.15, in streaming solo su NOW e disponibile On Demand.

Un viaggio musicale nel cuore della città che non dorme mai

Questo speciale è molto più di un racconto musicale, è proprio come una canzone, un inno appassionato a una delle città più iconiche e amate del mondo: un viaggio musicale travolgente nel cuore della città che non dorme mai. Jovanotti torna a New York, la metropoli dove ha vissuto con la sua famiglia e dove sono nate alcune delle sue canzoni più celebri. New York vibra, Jova risponde. Strade, skyline, subway …e musica ovunque. Dal Bronx a Brooklyn: ogni quartiere vibra come una cassa armonica. Session potentissime con la Spanish Harlem Orchestra. Fiati, ritmi latini, incontri che esplodono in groove. Una festa di suoni, sorrisi, improvvisazioni. Tutto il mondo in un unico ritmo.

La città è co-protagonista: ti guarda, ti chiama, ti accende. New York è per Lorenzo una storia d’amore lunga una vita: amata, sfidata, lasciata e ritrovata. È la città dove ci si perde per sentirsi finalmente a casa. Un’arca di suoni, lingue, destini: la musica del mondo che diventa una sola voce. E poi c’è il dietro le quinte della nuova musica: Lorenzo al lavoro in studio sulle nuove canzoni, impegnato a registrare nuovi sound e nuove visioni, affidando alla musica le emozioni e la voglia di stare nel flusso della vita. La musica non ferma le guerre, ma accende il cuore: è il suo modo di reagire, di esserci. Canzoni che diventano cartoline sonore. Ricordi che si trasformano in futuro. Un linguaggio universale che nasce qui, in presa diretta, senza rete.

Un racconto musicale diretto al cuore

Uno speciale da 53 minuti pieno di energia e meraviglia. Un racconto musicale diretto al cuore, senza mai fermarsi. Jova ti porta con sé, passo dopo passo, beat dopo beat. Per scoprire che a New York… la musica ti cambia la vita. NIUIORCHERUBINI: la città, Lorenzo e il ritmo del mondo.

Prodotto da Soleluna, JOVAYORK – La musica dell’anima è scritto da Lorenzo Cherubini con Federico Taddia e diretto da Fabrizio Conte. La produzione esecutiva è di Borotalco tv.