Lilo e Stitch 2, il sequel del live action uscirà nel 2028

Chris Sanders, co-creatore del film animato originale, tornerà a scrivere la sceneggiatura e a prestare la voce a Stitch. Il sequel sarà una storia originale e non un adattamento dei film animati già esistenti
Disney ha ufficializzato l'uscita di Lilo & Stitch 2 per il 26 maggio 2028. L'annuncio è arrivato durante la riunione degli azionisti del 18 marzo. Poche settimane dopo, il 16 giugno 2028, sarà invece la volta di Gli Icredibili 3.
Il successo del primo live action
Il primo live action di Lilo & Stitch - uscito il 23 maggio 2025 - ha incassato oltre 1,33 miliardi di dollari al botteghino globale, grazie alle famiglie e alla generazione cresciuta con il film animato del 2002. Il film era stato inizialmente pensato come un'esclusiva Disney+, ma la decisione di portarlo al cinema si è rivelata vincente, trasformando Stitch in un fenomeno culturale contemporaneo.
Chi tornerà dietro e davanti alla macchina da presa
Chris Sanders, co-creatore e co-regista del film animato del 2002, tornerà a scrivere la sceneggiatura del sequel e a prestare la voce a Stitch. Si prevede anche il ritorno del cast del primo live action, tra cui Maia Kealoha nei panni di Lilo, Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen, Courtney B. Vance e Zach Galifianakis. Non è ancora stato confermato se Dean Fleischer Camp, regista del primo capitolo, tornerà alla regia.
Una storia originale
Disney ha chiarito che il sequel sarà una storia originale e non un adattamento dei film animati già esistenti, come Lilo & Stitch 2 - Che disastro Stitch! del 2005 o Provaci ancora Stitch. Questa scelta lascia a Sanders e al team creativo piena libertà di esplorare nuovi territori narrativi.
L'annuncio del nuovo CEO Disney
La data d'uscita è stata annunciata da Josh D'Amaro durante la riunione degli azionisti, nel suo primo giorno ufficiale come CEO della Walt Disney Company. Nel suo discorso, D'Amaro ha affrontato il delicato equilibrio tra storytelling originale e franchise, sottolineando il fattore nostalgia cross-generazionale come uno degli asset più forti di Disney.