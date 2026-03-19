Lilo e Stitch 2, il sequel del live action uscirà nel 2028

Chris Sanders, co-creatore del film animato originale, tornerà a scrivere la sceneggiatura e a prestare la voce a Stitch. Il sequel sarà una storia originale e non un adattamento dei film animati già esistenti

Disney ha ufficializzato l'uscita di Lilo & Stitch 2 per il 26 maggio 2028. L'annuncio è arrivato durante la riunione degli azionisti del 18 marzo. Poche settimane dopo, il 16 giugno 2028, sarà invece la volta di Gli Icredibili 3.

Il successo del primo live action

Il primo live action di Lilo & Stitch - uscito il 23 maggio 2025 - ha incassato oltre 1,33 miliardi di dollari al botteghino globale, grazie alle famiglie e alla generazione cresciuta con il film animato del 2002. Il film era stato inizialmente pensato come un'esclusiva Disney+, ma la decisione di portarlo al cinema si è rivelata vincente, trasformando Stitch in un fenomeno culturale contemporaneo.

Chi tornerà dietro e davanti alla macchina da presa

Chris Sanders, co-creatore e co-regista del film animato del 2002, tornerà a scrivere la sceneggiatura del sequel e a prestare la voce a Stitch. Si prevede anche il ritorno del cast del primo live action, tra cui Maia Kealoha nei panni di Lilo, Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen, Courtney B. Vance e Zach Galifianakis. Non è ancora stato confermato se Dean Fleischer Camp, regista del primo capitolo, tornerà alla regia.