Lilo & Stitch primo film Hollywood 2025 che incassa 1 miliardo dollari

I SUCCESSI AL BOTTEGHINO

Inizialmente, per il live-action Lilo & Stitch era stata prevista un’uscita direttamente sulla piattaforma di streaming. Il film non è l’unico, nonostante gli iniziali piani di uscita, ad aver garantito a Disney un grande successo nelle sale. Anche Oceania 2, il sequel del film d’animazione con protagonista Vaiana, era stato in origine sviluppato come serie tv per Disney+. Lo scorso Giorno del Ringraziamento era poi diventato un successo al botteghino da un miliardo di dollari. Ora, soltanto negli ultimi 13 mesi, i Walt Disney Studios hanno distribuito quattro film da miliardi di dollari come Deadpool & Wolverine di Marvel e Inside Out 2 di Pixar. “Sapevamo che Lilo & Stitch avrebbe suscitato grande interesse nel pubblico di tutto il mondo, ma non lo diamo mai per scontato, e siamo orgogliosi di come questo nuovo film abbia conquistato il pubblico”, ha dichiarato Alan Bergman, co-presidente di Disney Entertainment. “Sono grato ai nostri registi, al nostro cast e a tutta la nostra squadra dello studio che hanno resto questo film un successo, e non vediamo l’ora di vivere altre avventure con questi personaggi”. Il live-action Lilo & Stitch aveva debuttato alla fine di maggio incassando 183 milioni di dollari negli Stati Uniti e 341 milioni di dollari a livello globale in quattro giorni, stabilendo così il più grande debutto della storia nel fine settimana del Memorial Day. È poi rimasto al primo posto per tre week-end consecutivi ed è stato uno dei due soli film nel 2025 (insieme a Un film Minecraft, adattamento del popolare videogioco) a superare i 400 milioni di dollari al botteghino nazionale. Un film Minecraft stava per diventare il primo blockbuster miliardario dell’anno, ma il colosso non ha infine raggiunto il traguardo con un guadadno di "appena" 995 milioni di dollari in tutto il mondo.