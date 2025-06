Lilo & Stitch, morto l'attore del live-action David Hekili Kenui Bell

È morto l’attore David Hekili Kenui Bell , apparso recentemente nel remake live-action Disney Lilo & Stitch . La causa della scomparsa non è stata resa nota. Domenica 15 giugno la sorella, Jalene Kanani Bell, ha diffuso la notizia in un post su Facebook. “È con il cuore pesante che vi annuncio che il mio dolce, generoso, talentuoso, divertente, brillante e affascinante fratellino David HK Bell trascorrerà la giornata di oggi in compagnia del nostro Padre Celeste”, ha scritto. “David amava fare l’attore, fare doppiaggi, passare il tempo con Brutus viaggiando come ambasciatore per la Kona Brew”, ha aggiunto nel tributo. “L’industria cinematografica e l’intrattenimento lo entusiasmavano tantissimo e adoravo il fatto che gli piacessero le arti”. Ha anche ricordato che il fratello “andava a Punahou e Kalani mentre nostro padre parlava hawaiano, quindi la sua capacità di recitare le battute con una comprensione dell’inglese, conoscenze indigene e Pidgin to da Max [dizionario illustrato umoristico di parole e frasi hawaiane Pidgin, ndr]...lo ha reso un diamante grezzo. Potete sentirlo attraverso gli altoparlanti all’arrivo all’aeroporto di Kona, dove amava lavorare per creare un’esperienza cliente fantastica e sicura”.

IL LAVORO TRA SET E AEROPORTO

Originario di Kaimuki, nelle Hawaii, David Hekili Kenui Bell aveva frequentato prima la Kalani High School e poi l’Hawaii Community College e il Kapiolani Community College, come riporta la sua pagina Facebook. Viveva a Waimea e aveva lavorato come assistente sovrintendente aeroportuale presso l’aeroporto internazionale Ellison Onizuka Kona di Keahole. Sempre secondo i suoi social, l’attore era membro del sindacato statunitense degli attori SAG-AFTRA. Era apparso negli episodi di alcune serie tv, rispettivamente nei panni di un personaggio di nome Isaac nella quarta puntata di Hawaii-Five-0 e nel ruolo di Manu Saluni nella prima stagione di Magnum P.I., entrambe andate in onda sulla rete televisiva CBS, e ora avrebbe avuto altri progetti in cantiere. Infatti, secondo la sua pagina sul sito IMDb Pro, la commedia d’azione The Wrecking Crew, firmata Amazon MGM Studios e con Dave Bautista e Jason Momoa nei panni di due fratellastri agli antipodi che devono collaborare per svelare la cospirazione dietro l’omicidio del padre alle Hawaii, è attualmente in fase di post-produzione. Nell’adattamento live-action del film d’animazione Disney Lilo & Stitch (uscito nel 2002 nella versione originale), Bell aveva invece interpretato un personaggio di nome Big Hawaiian Dude, un nativo hawaiano che lascia cadere ripetutamente la sua granita, incapace di mangiarla, quando vede Jumba (Zach Galifianakis) e Pleakley (Billy Magnussen) aprire il portale alieno per l’isola. A maggio, l’attore aveva condiviso il suo provino e le foto del dietro le quinte delle riprese. “Ora, un grande saluto a tutto coloro che hanno lavorato a questo film!”, aveva inoltre scritto su Instagram. “Sapevo che sarebbe stato speciale partecipare a una proiezione con il cast e la troupe e non sono rimasto deluso! È stato fantastico vedere così tante delle vere star, a mio parere, la nostra troupe locale alle Hawaii. Meritano altrettanto, se non di più, il riconoscimento! Sono stato anche felice di vedere così tanti membri del cast, soprattutto quelli di noi che completano il mondo del live-action di Lilo & Stitch che i registi hanno costruito così magistralmente".