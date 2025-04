Jason Momoa tornerà in Dune 3

Momoa è apparso per la prima volta come maestro di spada e mentore del Paul Artreides di Chalamet in Dune del 2021. Il suo Duncan, tuttavia, si sacrifica verso la fine del film per consentire a Paul e a sua madre Jessica di scappare dai soldati Sardaukar. Nella serie di libri in sei parti di Frank Herbert, torna sotto forma di clone

Presto rivedremo Duncan Idaho sul grande schermo.

Cos'ha detto Jason Momoa

Durante un'apparizione a TODAY, Jason Momoa ha confermato che il suo personaggio di Dune tornerà nel terzo capitolo dell'epica serie di fantascienza di Denis Villeneuve, con Timothee Chalamet e Zendaya.

"Tornerò", ha detto a Craig Melvin nel corso della trasmissione. "Sei il primo a cui lo dico". Interpellata da Variety, Warner Bros. non ha rilasciato commenti.

Momoa è apparso per la prima volta come maestro di spada e mentore del Paul Artreides di Chalamet in Dune del 2021. Il suo Duncan, tuttavia, si sacrifica verso la fine del film per consentire a Paul e a sua madre Jessica di scappare dai soldati Sardaukar.

Nella serie di libri in sei parti di Frank Herbert, Duncan alla fine torna sotto forma di clone. Melvin ha chiesto a Momoa se la ricomparsa di Duncan nel film seguirà la stessa linea: "Beh, non sono sicuro se mi metterò nei guai o no, ma è la stessa cosa de Il Trono di Spade, capisci cosa intendo?" ha detto l'attore. "Se non hai letto i libri, non è colpa mia, giusto? Sì, ci sarò... Tornerò".