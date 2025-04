Addio a Robert McGinnis, creatore dei poster di James Bond

Dalla "donna McGinnis" ai grandi classici del cinema

McGinnis era noto per le sue immagini in stile pin-up degli anni Sessanta, che ritraevano donne in bikini accanto a uomini virili. Modelle come Shere Hite, poi divenuta famosa sessuologa e scrittrice, posarono per la figura idealizzata nota come "la donna McGinnis". La sua prima locandina cinematografica fu quella di "Colazione da Tiffany", con Audrey Hepburn che fuma con un lungo portasigarette. Tra i suoi manifesti più celebri figurano quelli per i film "La strana coppia", "La Pantera Rosa" e "Barbarella".