James Bond, al via a Londra la produzione del nuovo film di 007

Durante il CinemaCon a Las Vegas, i produttori Courtenay Valenti e Sue Kroll hanno hanno annunciato l'inizio della nuova avventura cinematografica dell'agente segreto più famoso del mondo. Ancora non è stato svelato il nome di chi interpretera la spia ispirata ai romanzi di Ian Fleming

È iniziata a Londra la produzione del nuovo film di James Bond, un "nuovo capitolo fresco ed esotico", secondo i dirigenti di Amazon Mgm, lo studio che ha assunto il "controllo creativo" della saga di 007 lo scorso febbraio. Durante un evento al CinemaCon, attualmente in corso a Las Vegas, i produttori Courtenay Valenti e Sue Kroll hanno sottolineato che, anche se non possono rivelare molto, i lavori sulla nuova avventura dell'agente segreto più famoso del mondo sono già iniziati. "Ci impegniamo a onorare l’eredità di questo personaggio iconico, offrendo al pubblico di tutto il mondo un nuovo capitolo fresco ed esotico, insieme ad Amy (Pascal) e David (Heyman)", hanno affermato Valenti e Kroll. "Sono entrambi a Londra, hanno appena iniziato e stasera non hanno potuto essere qui, ma volevamo ringraziarli per quella che sappiamo sarà una collaborazione incredibile", hanno aggiunto i produttori.

il primo film di 007 targato Amazon Con l'acquisizione di Mgm da parte di Amazon per 8,5 miliardi di dollari nel 2021, la piattaforma aveva acquisito i diritti di distribuzione di tutti i film di James Bond ma possedeva solo il 50% della serie ed era stata relegata a un ruolo passivo in termini di decisioni artistiche. Tuttavia, all'inizio di quest'anno, i produttori storici dei film di Bond, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, hanno preso l'inaspettata decisione di ritirarsi e cedere il controllo creativo ad Amazon Mgm. A febbraio di quest'anno, la Eon Productions di Wilson e Broccoli ha così unito le forze con Amazon Mgm per formare una jointventure che gestisse i diritti di proprietà intellettuale, cedendo al contempo il controllo creativo al gigante dell'intrattenimento. Lo scorso 26 marzo Prime Video ha infine annunciato che Pascal e Heyman avrebbero prodotto il prossimo episodio di 007 per Amazon Mgm Studios. "Siamo onorati di seguire le orme di Barbara Broccoli e Michael Wilson, che hanno realizzato così tanti film straordinari, e felici di mantenere vivo lo spirito di Bond mentre si imbarca nella sua prossima avventura", hanno aggiunto i produttori. Approfondimento 007, James Bond per Amazon rimarrà "un uomo e britannico"