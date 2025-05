Carême, la serie francese ispirata al primo vero “celebrity chef”

La nuova serie in costume di Apple TV+ porta sullo schermo la vita tumultuosa e affascinante di Marie-Antoine Carême, considerato il pioniere della cucina d’alta classe e primo vero “celebrity chef” della storia. In un intreccio che mescola passioni, politica e crimini, lo show esplora le sfumature di un’epoca segnata da rivoluzioni, imperatori e intrighi di corte, offrendo uno sguardo vivace e spettacolare sulla nascita di quella che oggi chiamiamo alta cucina

una miniserie composta da otto episodi di circa 45 minuti ciascuno che ha debuttato il 30 aprile 2025 su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con un ritmo di uscita settimanale che accompagnerà gli spettatori fino all'11 giugno.

Carême entra nelle trame oscure della diplomazia e dello spionaggio, trasformandosi in una figura chiave nelle corti di Napoleone e dei suoi successori. Il racconto, ricco di tensioni, giochi di potere e passioni proibite, mescola realtà storica e licenze narrative, dipingendo un uomo diviso tra l’arte della cucina e i pericoli di un mondo dove nulla è come sembra.

Ambientata nei primi decenni del XIX secolo, la serie segue il percorso dell’orfano Antonin Carême, giovane talentuoso e affascinante, il cui destino si intreccia con le grandi vicende politiche e sociali del suo tempo. Dal duro apprendistato nella cucina del padre adottivo alla scoperta della passione per la pasticceria, Antonin emerge come un genio culinario, capace di creare capolavori gastronomici che incantano aristocratici, diplomatici e monarchi. La sua ascesa, però, non si limita al regno dei fornelli: grazie all’influenza del potente e enigmatico Charles-Maurice de Talleyrand,

Ambientata in un periodo cruciale della storia europea, Carême non si limita a raccontare la vita di un cuoco, ma restituisce un vivido ritratto della Francia tra Rivoluzione, Impero napoleonico e Restaurazione, sottolineando i contrasti tra lusso e miseria, potere e vulnerabilità. L’alta cucina diventa così un simbolo di status, politica e cultura, mentre la narrazione si dipana attraverso le atmosfere sontuose delle corti europee e gli angoli più oscuri degli intrighi di palazzo. La miniserie, composta da otto episodi di circa 45 minuti ciascuno, ha debuttato il 30 aprile 2025 su Apple TV+ con un ritmo di uscita settimanale che accompagnerà gli spettatori fino all’11 giugno.

La serie è un prodotto curato con grande attenzione ai dettagli, diretto da Martin Bourboulon, regista noto per il suo lavoro su pellicole storiche come I tre moschettieri: D’Artagnan e I tre moschettieri: Milady.

La forza della serie risiede anche nella composizione del cast, capitanato da Benjamin Voisin, giovane attore francese già noto per la sua performance in Illusioni perdute, che veste i panni di Carême con intensità e magnetismo. Accanto a lui, Lyna Khoudri interpreta Henriette, l’amante enigmatica e affascinante, mentre Alice Da Luz dà vita a Agathe, una cuoca di grande carattere e spessore.

Ispirata a una storia vera, tra realtà e invenzione drammatica

La serie trae ispirazione dal libro Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême - The First Celebrity Chef dello storico Ian Kelly, che racconta la vita reale di Marie-Antoine Carême, figura realmente esistita e fondamentale per la storia della gastronomia francese. Dal suo umile inizio come garzone nelle cucine di Parigi alla nomina a chef nelle corti più prestigiose d’Europa, Carême è stato un innovatore, autore del primo manuale di cucina in cinque volumi e figura di rilievo nelle cerchie più influenti del suo tempo.

Tuttavia, la serie si prende molte, moltissime libertà creative, amplificando intrighi, passioni e complotti per offrire uno spettacolo più intenso e avvincente, in cui la cucina diventa il palcoscenico di drammi personali e politici. Alcuni eventi, come il ruolo di spia attribuito al protagonista, sono frutto di invenzioni narrative che arricchiscono la trama ma si discostano dalla realtà storica, creando un racconto che mira più all’emozione che alla documentazione.