Kanye West, a cena da Cracco a Milano con Bianca Censori. VIDEO

Visita al ristorante stellato per il rapper e la moglie dopo lo show di Marni alla Milano Fashion Week

La Champions League, la listening experience al Forum di Assago, le sfilate della Fashion Week (I VIP OSPITI IN PRIMA FILA). L’agenda milanese di Kanye West e Bianca Censori è stata ricca di impegni, tanto che alla fine ai due deve essere venuta una certa fame. E siccome stiamo parlando di Ye, il languore della sera non si poteva che risolvere in uno ristorante stellato tra i più famosi di Milano.

A cena da Cracco Il rapper e produttore musicale e la moglie sono stati avvistati e filmati venerdì sera, dopo aver assistito dalla prima fila allo show di Marni, all’ingresso del ristorante “Cracco” in Galleria Vittorio Emanuele II, una stella Michelin, proprietà del celebre chef televisivo ed ex giudice di Masterchef Carlo Cracco. Il video postato sui social dal profilo Whoopsee.it li mostra scendere dall’auto per attraversare la Galleria. leggi anche Kanye West, la Curva Nord dell'Inter non salirà sul palco del Forum

I LOOK DEI DUE Kanye completamente coperto, volto incluso, come ormai ci siamo abituati a vederlo (aveva la faccia nascosta da una calza anche a San Siro per la partita tra Inter e Atletico Madrid e sul palco del Forum per la sua listening experience), lei decisamente più scoperta: un body in pelle nera sgambatissimo, con ampie aperture laterali su seno e fianchi che lasciava ben poco spazio all’immaginazione e stivali con tacco basso color rosa Barbie.

UNA CENA ROMANTICA I due sono entrati nel ristorante dal retro, scortati dalle guardie del corpo, e si sono concessi una cena romantica. Alle sfilate, Ye era apparso a volto scoperto mostrando orgogliosamente la sua nuova protesi dentale in titanio. Non è dato sapere cosa i due abbiano mangiato, ma c’è da scommettere che siano andati via soddisfatti dalla qualità di cibo e servizio. Potete vedere il video di Kanye West e Bianca Censori all’arrivo da Cracco nel post embeddato qui sotto.