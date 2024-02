Il managament di Kanye West li aveva già convocati per le prove: gli ultras dell'Inter avrebbero dovuto presentarsi al Mediolanum Forum di Assago nella serata di mercoledì 21 febbraio, per prepararsi in vista del concerto dell'indomani. Alle 20.00, però, è arrivato il dietrofont.

La Curva Nord non sarà al Forum di Assago

Per come era stata concepita, l'idea era davvero unica: 500 tifosi nerazzurri, abituali frequentatori della Curva Nord, sul palco del Mediolanum Forum di Assago, a Milano, per intonare i loro cori. Al centro della scena, Kanye West e Ty Dolla Sign. Tutto era pronto, le prove erano fissate, ma qualcosa dev'essere andato storto. Alle 20.00 di mercoledì 21 febbraio, il giorno prima del concerto, l'account Instagram di uno dei leader della Nord ha spiegato che la partecipazione sua e dei suoi compagni non sarebbe stata possibile. Ma perché, quell'invito? Le voci della Curva Nord dell'inter sono state inserite in due tracce del nuovo album di Kanye West e Ty Dolla Sign, Vultures Volume 1, che potrà essere ascoltato in anteprima e in esclusiva al Forum di Assago di Milano il 22 febbraio e all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna, il 24 (per entrambe le date, sono ancora disponibili biglietti a partire da 138 euro). L'idea è venuta al rapper dopo essere stato allo stadio col figlio Saint, grande tifoso dell'Inter: il calore del tifo nerazzurro lo ha conquistato. Tanto da campionare quelle voci.