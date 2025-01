Bafta 2025, 12 nomination per Conclave. C'è anche Isabella Rossellini

Sono state annunciate le nomination dei BAFTA Awards 2025.

In diretta streaming, poco fa è stato presentato l'elenco dei nominati agli annuali British Academy Film Awards, i più importanti premi inglesi della settima arte (nonché tra i riconoscimenti più celebri e importanti in generale, tra quelli internazionali). A farla da padrone è Conclave, con ben 12 candidature, e tra le attrici nominate come migliore non protagonista c'è anche Isabella Rossellini.

Ricordiamo che i Bafta Awards saranno consegnati anche quest’anno nell’ambito di una cerimonia di gala, fissata per domenica 16 febbraio 2025.

La British Academy ha rivelato la sua lista di candidati per i premi cinematografici del 2025.

Annunciate mercoledì dalla vincitrice del BAFTA Rising Star dell’anno scorso, Mia McKenna-Bruce, e da Will Sharpe, star di The White Lotus (e vincitore anche del premio BAFTA TV nel 2020), le nomination sono state selezionate dopo due round di votazioni dai membri della BAFTA.

Dopo il primo round, le lunghe liste — svelate il 3 gennaio — hanno visto il thriller musicale in lingua spagnola di Netflix Emilia Pérez in testa con 15 nomination, seguito da Conclave, un mistery-thriller ambientato in Vaticano prodotto da Focus Features, con 14. Più sotto, a sottolineare l’ampio campo che si è aperto durante la stagione dei premi di quest’anno, The Substance, The Brutalist e A Complete Unknown sono entrati in 11 lunghe liste, Wicked” e Dune: Part Two con 10 e Anora e Gladiator 2 con nove.



Sebbene le nomination nelle 25 categorie siano state annunciate mercoledì, i contendenti per il Rising Star — l’unico premio votato dal pubblico — erano già stati annunciati all’inizio di questo mese. I talenti emergenti in gara quest’anno includono Marisa Abela (Back to Black), Jharrel Jerome (Unstoppable), David Jonsson (Alien: Romulus), Mikey Madison (Anora) e Nabhaan Rizwan (In Camera).

A differenza degli anni precedenti, le nomination ai BAFTA del 2025 sono state annunciate mentre la votazione per gli Academy Awards è ancora aperta. A causa degli incendi boschivi in corso a Los Angeles, l'AMPAS ha esteso il periodo di votazione dal 12 gennaio al 17 gennaio.

La cerimonia dei BAFTA Film Awards si terrà il 16 febbraio al Royal Festival Hall di Londra, sulla South Bank, con David Tennant, star di Doctor Who, che tornerà come presentatore.



Di seguito trovate la lista completa delle nomination ai British Academy of Film and Television Arts Awards.