BAFTA 2024, tutti i look delle star sul red carpet. FOTO

17/26 ©Getty

Assolutamente d'impatto l'abito interamente drappeggiato di Da'Vine Joy Randolph che ha optato per un monospalla nero e rosa pesca per la notte in cui è nominata per The Holdovers - Lezioni di vita. La creazione su misura, realizzata per l'attrice e cantante da Robert Wun, è stata personalizzata con un hairstyle sofisticato d'ispirazione vintage