Emily Blunt ha raccontato che, durante l'estate in cui è rimasta ferma per lo sciopero degli attori, si è intrufolata in un cinema con suo marito, l'attore John Krasinki, per assistere alle reazioni del pubblico a Oppenheimer notando con sorpresa che gli spettatori avevano adottato look in linea con quelli del film. Merito dell' "effetto Barbienheimer", un trend che ha spinto il pubblico a riempire le sale per vedere il fim di Nolan e Barbie di Greta Gerwig spesso rendendo omaggio alle pellicole anche attraverso lo stile

