Last but not least, il mitico Jeremy Irons interpreta l’Abate Faria, il mentore di Edmond nel castello d’If. Grazie ai suoi insegnamenti, Edmond acquisisce conoscenze e abilità che si rivelano decisive per la sua vendetta. La star inglese Jeremy Irons impreziosisce ulteriormente il cast della miniserie. Irons ha vinto il Premio Oscar al miglior attore nel 1991 per il film Il mistero Von Bulow