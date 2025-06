5/11 ©Getty

Sandy Powell, una leggenda dei costumi al cinema, si fa sempre notare per il suo favoloso guardaroba personale. La costumista britannica che ha vinto tre premi Oscar per il suo lavoro per pellicole come The Aviator, Shakespeare in Love e The Young Victoria, ha scelto il cape dress giallo sole per la prima serata del Festival. Da notare anche i sandali infradito vitaminici