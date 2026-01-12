Golden, la canzone di KPop Demon Hunters ha vinto il Golden Globe 2026

Il trionfo del brano firmato da EJAE e Mark Sonnenblick sancisce un momento storico. E ora cresce l'attesa per i tre grandi eventi musicali che celebrano questo genere, nato in Corea e assurto a fenomeno planetario, in programma a Milano e Bologna ad aprile 2026

Il K-Pop conquista i Golden Globe. Nonostante una concorrenza agguerrita e nonostante i pronostici della vigilia non fossero tra i più ottimistici, i Golden Globe 2026 hanno segnato un momento storico per un genere musicale che si sta imponendo sempre più come fenomeno generazionale e sociale. Golden, il brano del film d’animazione Netflix KPop Demon Hunters, ha conquistato la statuetta per la miglior canzone originale, battendo la concorrenza di titoli quali Wicked: For Good, Avatar: Fire and Ash, Sinners e Train Dreams.

SOUNDTRACK DI KPOP DEMON HUNTERS LA PIù VENDUTA DEL 2025

Golden, canzone firmata da EJAE e Mark Sonnenblick, è storia in quanto è diventato il primo singolo K-pop femminile a raggiungere la prima posizione della Billboard Hot 100, rimanendoci per sei settimane consecutive. La colonna sonora di KPop Demon Hunters è la più venduta del 2025 e ha esordito al primo posto della classifica Billboard 200 Soundtrack. Il disco ha ricevuto cinque nomination ai Grammy Awards, ed è stato certificato doppio disco di platino. Il film è, a oggi, il più visto di sempre su Netflix con oltre 500 milioni di visualizzazioni globali dal debutto a luglio 2025. Diretto da Maggie Kang e Chris Appelhans, racconta la storia di tre superstar del K-pop che usano le loro identità segrete come cacciatrici di demoni per proteggere i fan.