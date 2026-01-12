Offerte Sky
Golden, la canzone di KPop Demon Hunters ha vinto il Golden Globe 2026

Musica

Il trionfo del brano firmato da EJAE e Mark Sonnenblick sancisce un momento storico. E ora cresce l'attesa per i tre grandi eventi musicali che celebrano questo genere, nato in Corea e assurto a fenomeno planetario, in programma a Milano e Bologna ad aprile 2026

Il K-Pop conquista i Golden Globe. Nonostante una concorrenza agguerrita e nonostante i pronostici della vigilia non fossero tra i più ottimistici, i Golden Globe 2026 hanno segnato un momento storico per un genere musicale che si sta imponendo sempre più come fenomeno generazionale e sociale. Golden, il brano del film d’animazione Netflix KPop Demon Hunters, ha conquistato la statuetta per la miglior canzone originale, battendo la concorrenza di titoli  quali Wicked: For Good, Avatar: Fire and Ash, Sinners e Train Dreams.

SOUNDTRACK DI KPOP DEMON HUNTERS LA PIù VENDUTA DEL 2025

Golden, canzone firmata da EJAE e Mark Sonnenblick, è storia in quanto è diventato il primo singolo K-pop femminile a raggiungere la prima posizione della Billboard Hot 100, rimanendoci per sei settimane consecutive. La colonna sonora di KPop Demon Hunters è la più venduta del 2025 e ha esordito al primo posto della classifica Billboard 200 Soundtrack. Il disco ha ricevuto cinque nomination ai Grammy Awards, ed è stato certificato doppio disco di platino. Il film è, a oggi, il più visto di sempre su Netflix con oltre 500 milioni di visualizzazioni globali dal debutto a luglio 2025. Diretto da Maggie Kang e Chris Appelhans, racconta la storia di tre superstar del K-pop che usano le loro identità segrete come cacciatrici di demoni per proteggere i fan.

Approfondimento

Golden Globes 2026, tutti i vincitori per film e serie tv

K-POP PROTAGONISTA AD APRILE A MILANO E A BOLOGNA

Il fenomeno K-Pop torna a conquistare l'Italia: il mega show che celebra la rivoluzione creata da questo genere sarà protagonista, attraverso i suoi brani più iconici sabato 25 aprile 2026 all’Unipol Forum di Milano. Ed essendo andato subito sold out sono stati aggiunti due nuovi appuntamenti, prodotti da VignaPR e Vivo Concerti: venerdì 3 aprile 2026 ancora all’Unipol Forum di Milano e sabato 4 aprile 2026 all’Unipol Arena di Bologna. Ispirato a K-POP Demon Hunters, K-POP FOREVER! celebra l’ascesa del K-pop, il fenomeno culturale nato in Corea del Sud che ha superato i confini della musica trasformandosi in un linguaggio universale. Pensato come un grande family show, l’evento riunisce i fan di tutte le età in un viaggio attraverso i brani più iconici della scena musicale coreana: dalle canzoni che hanno reso i BTS una delle boy band più influenti al mondo, al carisma delle Blackpink, dalle coreografie delle Twice alla romanticità di Melomance, fino all’energia delle Huntr/X e al vivace pop dei Saja Boys, queste ultime due protagoniste proprio del film K-POP Demon Hunters. Un omaggio ai suoni e ai successi che hanno definito l’identità globale del K-pop, in oltre un’ora e mezza di musica, energia e spettacolo dal vivo. Ideato per le grandi arene, K-POP FOREVER! porta in tournée una delle produzioni internazionali più spettacolari mai realizzate in Europa per un evento interamente dedicato al K-pop: scenografie monumentali, schermi LED di nuovissima generazione, visual d’impatto, effetti speciali e un team di ballerini, cantanti e performer che ricordano l'estetica e la potenza visiva delle superstar coreane. Un’esperienza adrenalinica e immersiva, nata per essere vissuta, cantata e condivisa.

Approfondimento

Il red carpet dei Golden Globes 2026, le pagelle ai look e agli abiti
Spettacolo

Golden Globes 2026, ecco chi ha vinto: tutti i premi. FOTO

Nell'83esima edizione dei premi cinematografici e televisivi assegnati dalla Hollywood Press Association, quattro riconoscimenti per il film Una battaglia dopo l'altra e per la serie tv Adolescence. Due, invece, sia per i film Hamnet - Nel nome del figlio, L'agente segreto, KPop Demon Hunters e I peccatori, sia per le serie The Pitt e The Studio. Premi anche per Timothée Chalamet, Stellan Skarsgård, Rose Byrne, Michelle Williams,Rhea Seehorn e Jean Smart. Per la prima volta, premiato anche un podcast

