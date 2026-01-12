Introduzione

Nella notte italiana tra domenica 11 gennaio e lunedì 12 gennaio, al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, la cerimonia dell’83esima edizione dei Golden Globes (LE PAGELLE AI LOOK SUL RED CARPET - LE FOTO DEI PREMIATI) ha decretato i vincitori dei premi cinematografici e televisivi assegnati dalla Hollywood Press Association (HFPA). La stand-up comedian, scrittrice e conduttrice radiofonica statunitense Nikki Glaser ha presentato per la seconda volta l’evento. Inoltre, sul palco hanno introdotto i premi, annunciato i vincitori e consegnato le statuette anche altre star, da Amanda Seyfried a Zoë Kravitz. I candidati sono stati divisi in 28 categorie che includevano Cinema, Tv e Podcast (la novità dell’edizione).

Nella categoria cinema, i film più premiati includono in testa Una battaglia dopo l'altra del regista statunitense Paul Thomas Anderson, che ha conquistato quattro riconoscimenti: Miglior film musical o commedia, Miglior regista di film allo stesso Anderson, Miglior attrice non protagonista a Teyana Taylor e Miglior sceneggiatura per il cinema. Due premi invece per la pellicola Hamnet - Nel nome del figlio della regista cinese Chloé Zhao, che ha vinto il titolo di Miglior film drammatico e ha assegnato il riconoscimento per la Miglior attrice protagonista in un film drammatico a Jessie Buckley. Sempre due premi per il film d'animazione sudcoreano KPop Demon Hunters, che ha ricevuto il premio come Miglior film d'animazione e per la Miglior canzone originale con il brano Golden. Ancora due premi per il film L'agente segreto del regista brasiliano Kleber Mendonça Filho, che ha ottenuto il riconoscimento come Miglior film non in lingua inglese e per il Miglior attore protagonista in un film drammatico a Walter Moura. Infine, due premi anche per il film I peccatori di Ryan Coogler, sia per la Miglior colonna sonora a Ludwig Göransson, sia per il Miglior risultato al cinema e al botteghino.

Tra le serie tv più premiate spicca invece Adolescence, che ha ricevuto quattro riconoscimenti come Miglior miniserie, serie antologica o film per la tv, Miglior attore in una miniserie, serie antologica o film tv a Stephen Graham, Miglior attrice non protagonista in una serie tv a Erin Doherty e Miglior attore non protagonista in una serie tv a Owen Cooper. Seguono con due premi The Pitt, eletta Miglior serie tv drammatica e con il Miglior attore in una serie tv drammatica a Noah Wyle, e The Studio, che ha conquistato i titoli di Miglior serie tv musical o commedia e di Miglior attore in una serie tv musical o commedia a Seth Rogen.

Tra gli altri illustri premiati del cinema ci sono anche Timothée Chalamet come Miglior attore protagonista in un film musical o commedia per il film Marty Supreme (IL SUO DISCORSO), Stellan Skarsgård come Miglior attore non protagonista in un film per la pellicola Sentimental Value e Rose Byrne come Miglior attrice protagonista in un film musical o commedia per il film If I Had Legs I’d Kick You.

Per le serie tv, infine, tra i premiati compaiono Rhea Seehorn come Miglior attrice in una serie tv drammatica per Pluribus, Jean Smart come Miglior attrice in una serie musical o commedia per Hacks e Michelle Williams come Miglior attrice in una miniserie, antologica o film per la tv per Dying for Sex.