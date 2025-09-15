Chi è Owen Cooper, a 15 anni il più giovane attore premiato agli Emmy

Chi è Owen Cooper che a 15 anni è il più giovane attore mai premiato agli Emmy 2025
L'attore di Manchester, classe 2009, ha ottenuto la popolarità globale con "Adolescence", miniserie Netflix di Philip Barantini, dove ha interpretato un giovane che è accusato dell'omicidio di una sua compagna di scuola. Nel discorso con cui ha accettato la prestigiosa statuetta ha ammesso con emozione che fino a tre anni fa, quando ha iniziato a studiare recitazione, non si sarebbe mai sognato di arrivare dove si trova adesso