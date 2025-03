Adolescence è l'ultima scoperta degli appassionati di serie televisive che da quando è arrivata in streaming su Netflix lo scorso 13 marzo - visibile anche su Sky Glass, Sky Q e NOW - hanno avviato un fitto dibattito social che tocca tanti argomenti: dalla trama alla particolare tecnica di ripresa utilizzata per i quattro episodi: il piano sequenza . Lo show, una miniserie drammatica, thriller e crime, lascia aperte molte questioni che non vengono chiarite col finale. Il creatore Jack Thorne che ha ideato e scritto Adolescence insieme a Stephen Graham, anche interprete maschile principale insieme al giovane Owen Cooper, spiega come è nato il progetto e perché alcune cose non sono state spiegate.

Che fine ha fatto il coltello?

Molte cose non sono state chiarite nei quattro episodi che compongono Adolescence, una miniserie che racconta la storia dell'omicidio di una ragazzina in una cittadina del Regno Unito, delitto che viene subito attribuito a un suo coetaneo, un compagno di scuola.

Più che sullo sviluppo del caso, la serie si concentra su altre questioni: le reazioni dell'accusato al suo arresto, le sue emozioni nei primi mesi di reclusione, quelle dei membri della sua famiglia e della comunità a confronto con la brutalità e la violenza messa in atto dal ragazzo, figlio di lavoratori, preda di una furia che fa luce sulle problematiche della società contemporanea e su come queste impattano sugli adolescenti.

L'adolescenza, il rapporto tra padri e figli, il contesto scolastico, l'eredità di alcuni atteggiamenti maschili nel confronto con le donne, sono tantissimi i temi toccati da questa serie televisiva che non ha come obiettivo reale l'indagine e l'analisi del delitto dal punto di vista poliziesco e processuale.

Il pubblico televisivo cresciuto con la passione delle serie crime, però, non può fare a meno di farsi delle domande. Per esempio: che fine ha fatto l'arma del delitto? Sappiamo che la ragazza è morta accoltellata ma l'arma del delitto non viene ritrovata - la ricerca della stessa, a scuola, provoca disagio tra i compagni dell'assassino.

Lo sceneggiatore Jack Thorne ha detto a Deadline che, sebbene lui e il team avessero ben chiari tutti i dettagli della trama, non danno di proposito una risposta nella serie. Lo show è stato scritto in maniera parziale.

"Non potevamo coprire tutti gli angoli", ha detto riferendosi alla domanda sul coltello, che attraversa l'intero episodio due. "Avrei potuto dare una risposta inserendola in un dialogo nell'episodio tre, ma questo sarebbe sembrato inautentico e sbagliato", ha detto Thorne.