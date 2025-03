12 serie tv da vedere a marzo, da Gangs of Milano a Il Gattopardo

4/12 Paramount+

STAGS - Paramount+. La serie, in uscita il 7 marzo, racconta la festa di addio al celibato in Sud America di Stu e dei suoi amici. Tuttavia, quella che doveva essere una settimana di alcol, droghe e divertimento si trasforma in un incubo quando la sicurezza dell’aeroporto scopre che uno dei componenti del gruppo sta contrabbandando cocaina. Gli amici vengono dunque rinchiusi in un famigerato e depravato carcere su di un’isola, gestito da due fratelli, trafficanti di droga e in guerra tra loro. Per sopravvivere, i ragazzi dovranno scegliere da che parte stare