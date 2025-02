1/9 ©IPA/Fotogramma

Manca poco al debutto in streaming de Il Gattopardo, la serie televisiva tratta dall'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa che dal 5 marzo sarà distribuita in streaming da Netflix, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

I realizzatori e gli interpreti principali sono stati protagonisti di un incontro con la stampa a Roma in un posto speciale. L'appuntamento si è svolto al Grand Hotel Plaza di Via del Corso, una delle location in cui è stata girata la serie



