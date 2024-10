Il Gattopardo, Kim Rossi Stuart nel primo poster della serie Netflix

Nel cast Deva Cassel, Benedetta Porcaroli, Saul Nanni

Il grande pubblico che ama le trasposizioni sullo schermo dei grandi romanzi storici non mancherà l'appuntamento nel 2025 con Il Gattopardo, la serie Netflix ideata e scritta da Richard Warlow, che porta la firma di Tom Shankland, affiancato per alcuni episodi da Giuseppe Capotondi e Laura Luchetti.

La produzione, uno show realizzato da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Marco Cohen e Benedetto Habib per Indiana Production e da Will Gould, Frith Tiplady e Matthew Read per Moonage Pictures, è un nuovo adattamento della trama di Tomasi di Lampedusa in sei episodi animati da un cast composto da volti di spicco del cinema e della tv nazionali e non solo.

Rossi Stuart, come detto, sarà Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina. Angelica sua nipote sarà Deva Cassel.

Nel ruolo di Concetta ci sarà Benedetta Porcaroli; per quello di Tancredi è stato convocato Saul Nanni, attore bolognese e fidanzato nella vita fuori dal set, proprio della figlia di Vincent Cassel e Monica Bellucci.

Personaggi principali a parte, c'è spazio anche per Paolo Calabresi, Astrid Meloni, Greta Esposito e Francesco Colella (quest'ultimo nel ruolo di Calogero Sedara, il padre di Angelica).