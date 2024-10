10/21 Amazon MGM Studios

The Office - Prime Video. La nuova serie Original debutta il 18 ottobre, con otto episodi binge. Hannah Howard è la direttrice dell'azienda di imballaggi Flinley Craddick. Quando scopre che la sua filiale verrà chiusa, e che tutti dovranno lavorare da casa, entra in modalità sopravvivenza, arrivando a fare promesse che non è in grado di mantenere pur di tenere unito il suo team. I dipendenti finiscono per assecondarla e per sopportarne le stravaganti trame mentre tentano di raggiungere gli obiettivi impossibili che sono stati fissati per loro

The Office, il trailer ufficiale del remake australiano della serie tv