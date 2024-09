Operazione Speciale: Lioness 2, il trailer e cosa sapere della serie

Operazione speciale: Lioness 2, il nuovo capitolo in otto puntate della serie tv thriller di spionaggio creata dal candidato agli Oscar Taylor Sheridan, ha svelato nel trailer le prossime rocambolesche avventure di Joe (Zoe Saldaña), Kaitlyn (Nicole Kidman) e Byron (Michael Kelly). Mentre la lotta della CIA al terrorismo avanza, i tre arruolano una nuova agente Lioness che dovrà infiltrarsi in una minaccia finora sconosciuta. La crescente pressione costringerà Joe a confrontarsi con i profondi sacrifici personali fatti in qualità di leader del programma Lioness. Il cast include anche Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez, Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill, Hannah Love Lanier e il premio Oscar Morgan Freeman, che affianca Kidman anche nel ruolo di produttore esecutivo. "Come siamo arrivati al punto in cui siamo oggi? Nessuno è innocente. Nessuno", dice l'attore al personaggio di Kelly. La risposta debutterà in anteprima con i primi due episodi il 27 ottobre in esclusiva su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).