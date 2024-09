Scarpetta, Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis nella serie tv Prime Video

La serie tv Scarpetta, dramma crime tratto dai romanzi bestseller di Patricia Cornwell con protagonista il capo medico legale Kay Scarpetta, ha ricevuto un ordine per due stagioni su Prime Video (visibile su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Nicole Kidman interpreterà proprio Kay Scarpetta, che in Virginia seguirà non solo casi raccapriccianti, ma vivrà anche situazioni complicate sul lavoro e nella vita personale. Jamie Lee Curtis , reduce dalla vittoria di un Emmy come Miglior guest star in una serie commedia per The Bear , sarà invece Dorothy, la sorella di Kay. Il cast include anche Bobby Cannavale nei panni del detective Pete Marino, Simon Baker nel ruolo del profiler dell’FBI Benton Wesley, la vincitrice del premio Oscar come Miglior attrice non protagonista per West Side Story Ariana DeBose nei panni della figlia di Dorothy, Lucy Farinelli-Watson, e ancora Rosy McEwen e Jake Cannavale nel ruolo delle versioni giovani di Kay e di Pete. Kidman e Curtis saranno anche produttrici esecutive, mentre Liz Sarnoff adatterà i romanzi e sarà showrunner e ancora David Gordon Green (cha ha già diretto Curtis negli ultimi tre film Halloween, dirigerà i primi due episodi.

CRIMINI, SANGUE E MISTERI

Scarpetta è una delle serie tv Prime Video tratte da romanzi bestseller, proprio come Reacher, Cross, Bosch, Jack Ryan e Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere. “Volevo portare Kay Scarpetta di Patricia Cornwell sullo schermo, con la mia società, Comet Pictures, da un po’”, ha dichiarato Jamie Lee Curtis in un comunicato. “Sono particolarmente entusiasta che Nicole Kidman le darà finalmente vita. Non vedo l’ora di interpretare la sorella di Nicole mentre raccontiamo la storia con la cura, la guida, l’abilità, e il talento esperti di Liz Sarnoff, e sono entusiasta di lavorare di nuovo con David come nostro regista. So che gli ardenti fan dei libri saranno molto felici, e il nuovo pubblico sarà affascinato da personaggi, crimini e misteri che sono la tripletta della magistrale narrazione di Patricia”. L’attrice ha anche lanciato un avvertimento: “Ci sarà del sangue”. Come riporta The Hollywood Reporter, Patricia Cornwell ha condiviso la gioia per la realizzazione del nuovo progetto. “Sono più che entusiasta che questo stia finalmente accadendo. Sarà molto divertente per tutti e sono grata per l’immenso talento che lo show sta attirando. Sono sempre stata una grande fan di Jamie Lee Curtis e di Nicole Kidman”, ha dichiarato. “Valeva la pena aspettarlo, e non vedo l’ora che arrivi lo spettacolo”. Non sono mancate infine le parole di Nicole Kidman: “Seguo Scarpetta da quasi 20 anni, da quando doveva essere un lungometraggio, quindi sembra proprio che fosse destino unirmi alla formidabile Jamie Lee Curtis, Prime Video, Jason Blum e David Gordon Green nella versione seriale di Liz Sarnoff dei libri epici ed emozionanti di Patricia Cornwell. Non vedo l'ora di vestire i panni di Kay Scarpetta e sono così grata a Patricia Cornwell per avermi affidato lei”.