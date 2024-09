Squid Game 2, il teaser trailer della serie tv Netflix

“Il gioco non si fermerà”. Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha pubblicato il teaser trailer di Squid Game 2, il nuovo attesissimo capitolo della serie tv non in lingua inglese più vista di sempre sulla piattaforma di streaming. Il filmato, svelato in occasione della Geeked Week, l’evento annuale dello streamer che mette in evidenza i titoli in arrivo più importanti, muove le fila dal finale della prima stagione. Il protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) abbandona l’idea di partire per gli Stati Uniti e indossato ancora una volta la divisa numero 456 in mezzo alla folla di nuovi concorrenti nel rischioso gioco che offre un’enorme vincita in denaro anche al costo della vita. Nel viaggio tra la resistenza e la disperazione diretto, scritto e prodotto da Hwang Dong-hyuk torneranno anche Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo. Il cast si arricchirà anche di Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yuri e Won Ji. La nuova stagione debutterà il 26 dicembre.