Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menendez, tutto sulla miniserie

La storia vera dei fratelli Menéndez

Nel 1989 un caso di cronaca nera sconvolse gli Stati Uniti accendendo l'attenzione dei media e del pubblico su un duplice omicidio, quello di Kitty Andersen e José Enrique Menéndez, coppia di coniugi, trovati morti nel salotto di casa loro, a Beverly Hills, uccisi da molteplici colpi di arma da fuoco.

Le indagini si concentrarono sui possibili nemici e sulle persone che avrebbero avuto moventi per uccidere la coppia. Per lungo tempo furono tenuti fuori dall'elenco dei sospettati i due figli, Lyle ed Erik, che la sera dell'assassinio dichiararono di essere stati al cinema a vedere uno dei titoli del momento: Batman di Tim Burton.

Il cambio repentino dello stile di vita dei due ragazzi, che dopo la morte dei genitori iniziarono a dedicarsi a viaggi e spese folli, accese la spia negli investigatori. I due potevano aver ucciso per ereditare la fortuna di famiglia.

I fratelli avevano effettivamente ammazzato i genitori ma la confessione arrivò quando furono “traditi” dalle dichiarazioni di una persona a conoscenza dei fatti, vicina allo psicologo di uno dei due.

L'arresto e il processo che ne seguì, seguito in tv da Court TV, mise l'America a confronto con le brutalità del caso alimentando l'interesse del grande pubblico per la cronaca nera e per l'osservazione dei serial killer, un fenomeno che resiste al passare degli anni.

I fratelli Menéndez alzarono il velo su una storia familiare fatta di abusi sessuali (compiuti dal padre) e psicologici.

Ancora oggi, dalle loro celle dove scontano la pena a vita (privi di precedenti penali, hanno scampato la pena capitale), negano l'omicidio per ragioni economiche e ritengono che le loro azioni criminali siano basate sulla legittima difesa da genitori abusanti che, in più occasioni, li hanno messi a rischio della vita.

Nel 2018 i due fratelli si sono riuniti nello stesso carcere. Nel 2023 hanno chiesto di riaprire il caso sulla base di nuove prove emerse nel frattempo contro il padre, reo di aver abusato di un minore non appartenente alla loro cerchia familiare.