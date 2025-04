Warner Bros lavora al remake di Guardia del corpo

La Warner Bros è ufficialmente al lavoro su una nuova versione di Guardia del corpo (The Bodyguard), il film cult del 1992 con protagonisti Kevin Costner e Whitney Houston. L’annuncio è stato dato dai co-direttori dello studio, Mike De Luca e Pam Abdy. Alla regia ci sarà Sam Wrench, noto per aver diretto il documentario Taylor Swift: The Eras Tour, che ha seguito l’ultima tournée della popstar americana.

Un successo planetario e due nomination agli Oscar

All’epoca della sua uscita, Guardia del corpo fu un trionfo globale al botteghino, incassando 411 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film fu anche candidato a due premi Oscar nella categoria Miglior canzone originale, grazie ai brani I Have Nothing e Run to You. L’opera mescolava romanticismo e thriller, raccontando la storia tra una celebre cantante minacciata da uno stalker e la sua guardia del corpo incaricata di proteggerla.