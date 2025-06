Ligabue a Campovolo: festa da 100.000 cuori. In arrivo show a San Siro

Più di 100.000 cuori hanno battuto all’unisono. Luciano Ligabue è stato protagonista della prima tappa de La Notte di Certe Notti alla RCF Arena di Reggio Emilia. Appelli per la salvaguardia del pianeta e la pace. In attesa dell’appuntamento del 6 settembre alla Reggia di Caserta, due grandi annunci: il tour Certe Notti in Europa in programma in otto capitali a maggio e la terza tappa de La Notte di Certe Notti allo stadio San Siro di Milano il 20 giugno 2026

Più di 100.000 cuori hanno battuto all’unisono. Sabato 21 giugno Luciano Ligabue è stato protagonista della prima tappa de La Notte di Certe Notti alla RCF Arena di Reggio Emilia. Il quinto Campovolo del rocker è stato un festival di stampo internazionale con una Ligastreet, inaugurata nella giornata di venerdì 20, dedicata ad attività ed eventi: dal tribute stage per le band all’area sportiva passando per una mostra con alcuni cimeli dell’artista e uno spazio dedicato ai più piccoli. In quasi centottanta minuti di spettacolo, il cantautore si è raccontato toccando tematiche sociali intrinsecamente legate alla musica: dall’uso sempre più massiccio dell’intelligenza artificiale a una richiesta di pace immediata. Inoltre, due grandi annunci: il tour Certe Notti in Europa in programma in otto capitali a maggio e la terza tappa de La Notte di Certe Notti allo stadio San Siro di Milano il 20 giugno 2026.

grande festa a campovolo, ligabue: "siamo qui"

Alle 21.00 in punto i riflettori hanno dato il via a uno spettacolo adrenalinico. La rockstar ha sciorinato una scaletta di ventotto brani con grinta e cuore. Da menzionare il lavoro visual, elemento di supporto fondamentale alla narrazione della serata. Dopo le prime canzoni I ragazzi sono in giro e Questa è la mia vita, Luciano Ligabue ha tirato un sospiro profondo come a volersi scrollare di dosso la tensione per il lungo lavoro fatto nei mesi precedenti. Al termine del brano I duri hanno due cuori, il cantautore ha ringraziato Claudio Maioli per aver creduto nel progetto vent’anni fa: “C’è un dato certo: siamo qui. Ho saputo che avete creato uno spettacolo stupendo, però se siamo qui è merito di tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto e a Claudio Maioli che vent’anni anni fa mi convinse a fare questo concerto”.

Nel corso della serata gli schermi hanno proiettato immagini realizzate con l’intelligenza artificiale. A tal proposito, il cantautore ha dichiarato nell’incontro con la stampa: “È chiaro che, quando hai a disposizione una tecnologia come l’intelligenza artificiale, sta a te capire fino a che punto usarla. Noi abbiamo cercato di usarla per creare realtà che non esistono, per esempio mettere insieme i capi del mondo che brindano su una navicella spaziale. Serve, se la si usa con la giusta parsimonia, per arricchire i contenuti”.

Inoltre, il palco di Campovolo è stato uno spazio per parlare dell’importanza della salvaguardia del pianeta, Ligabue al pubblico: “Questi qui, i capi del mondo, avranno anche loro figli e nipoti”. Sullo schermo immagini post apocalittiche della città di Las Vegas devastata.