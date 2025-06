Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Campovolo

ligabue a campovolo, la possibile scaletta

La Notte di Certe Notti non sarà un concerto, ma un evento che riunirà tantissimi fan sotto lo stesso cielo. La LigaStreet sarà la strada lungo la quale sarà possibile trovare tanti spazi differenti: dall’area cinema a quella dedicata allo sport passando per il palco destinato a tribute band, karaoke e deejay. Tante ore all’insegna della musica e del divertimento che accompagneranno il pubblico al grande spettacolo. Attese 100.000 persone. Sabato 21 giugno il rocker si esibirà in concerto, stando a quanto diffuso dal profilo Instagram dell’artista (FOTO), lo show avrà inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo della RCF Arena: via dell'Aeronautica, 42122, Reggio Emilia.

Massimo riserbo per quanto riguarda la scaletta della serata. Il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle canzoni. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 1° dicembre al concerto di Bologna:

Leggero

Ti sento

Questa è la mia vita

Caro il mio Francesco

Tutte le strade portano a te

Vivo morto o x

Siamo chi siamo

Quella che non sei

Una vita da mediano

Happy Hour

Piccola stella senza cielo

Sogni di R&R

I “ragazzi” sono in giro

Non è tempo per noi

Le donne lo sanno

La metà della mela

Balliamo sul mondo

Tra palco e realtà

Certe notti

Urlando contro il cielo

Taca banda